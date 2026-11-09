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09.11.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 33,62 EUR abwärts.
Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 33,62 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'612 Punkten realisiert. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,52 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'972 TRATON-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 23,08 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,16 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,34 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. TRATON liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TRATON 11.33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet.
In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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