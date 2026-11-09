TRATON Aktie News: TRATON am Montagnachmittag im Plus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 34,24 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'073 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 34,40 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27'771 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (27,18 EUR). Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 20,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,34 EUR je TRATON-Aktie. TRATON veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,65 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 11.33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 10.42 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 5,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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