|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Montagnachmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 34,24 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 34,24 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'073 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 34,40 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27'771 TRATON-Aktien den Besitzer.
Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (27,18 EUR). Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 20,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,34 EUR je TRATON-Aktie. TRATON veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,65 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 11.33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 10.42 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 5,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren
Die Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Oktober 2026
TRATON-Aktie im Minus: VW-Truckholding schneidet wie erwartet ab - Orders legen deutlich zu
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu TRATON
|
16:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
|03.11.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.