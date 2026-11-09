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09.11.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von TRATON gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 34,28 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 12:28 Uhr 1,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'902 Punkten steht. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 34,28 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 33,86 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13'118 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Bei einem Wert von 27,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 26,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,34 EUR. Am 28.10.2026 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.33 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.42 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
TRATON wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2026 5,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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