TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittag

Das Papier von TRATON konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 33,44 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'995 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,46 EUR an. Bei 33,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17'230 TRATON-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 41,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 23,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 29,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 EUR belaufen. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte TRATON möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,92 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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