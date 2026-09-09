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09.09.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON steigt am Vormittag

TRATON Aktie News: TRATON steigt am Vormittag

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 38,04 EUR.

TRATON
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Um 09:28 Uhr stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 38,04 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'338 Punkten steht. Kurzfristig markierte die TRATON-Aktie bei 38,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3'571 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 32,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR aus. Am 23.07.2026 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von TRATON.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 4,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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