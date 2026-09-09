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09.09.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag billiger

TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 37,70 EUR abwärts.

TRATON
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Die TRATON-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 37,70 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'178 Punkten notiert. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,48 EUR nach. Bei 37,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'562 Stück gehandelt.

Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,930 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Am 23.07.2026 äusserte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11.30 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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12.08.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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