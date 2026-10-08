TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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08.10.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Donnerstagvormittag tiefer
Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TRATON-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 32,70 EUR.
Die TRATON-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 32,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'699 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der TRATON-Aktie ging bis auf 32,64 EUR. Bei 33,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3'765 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 41,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). 26,54 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,16 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 EUR belaufen. Am 23.07.2026 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11.30 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,92 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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