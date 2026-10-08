TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die TRATON-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 33,02 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'718 Punkten steht. Im Tief verlor die TRATON-Aktie bis auf 32,48 EUR. Bei 33,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30'710 TRATON-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. 25,32 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,93 Prozent.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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