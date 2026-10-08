TRATON Aktie News: TRATON verliert am Mittag

Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 32,64 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'710 Punkten liegt. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,58 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15'006 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 21,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 25,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 26,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 EUR belaufen. Am 23.07.2026 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.77 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte TRATON möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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