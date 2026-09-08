TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag billiger

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 38,12 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'475 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 38,08 EUR. Bei 38,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 73'899 TRATON-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 41,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 7,88 Prozent niedriger. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 47,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Am 23.07.2026 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.77 Mrd. EUR – ein Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,83 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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