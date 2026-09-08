TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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08.09.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 38,70 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 38,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'452 Punkten notiert. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,70 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,32 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'545 Stück gehandelt.
Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,93 Prozent hinzugewinnen. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 4,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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