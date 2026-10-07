TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Vormittag Verluste

Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 33,66 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'519 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 33,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 1'113 Stück.

Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 22,94 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 23,41 Prozent wieder erreichen.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Am 23.07.2026 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,12 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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