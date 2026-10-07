TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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07.10.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 33,28 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 33,28 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'124 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 33,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25'854 TRATON-Aktien.
Bei einem Wert von 41,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,34 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 29,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 23.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 11.30 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 4,92 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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