TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Verlusten

Die TRATON-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 33,72 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'342 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die TRATON-Aktie bei 33,52 EUR. Mit einem Wert von 33,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 9'559 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 18,51 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,55 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 EUR. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TRATON 11.77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 4,92 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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