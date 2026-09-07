TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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07.09.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TRATON. Zuletzt sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 38,24 EUR zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 38,24 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'417 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 38,28 EUR. Bei 38,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 10'132 TRATON-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 48,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 äusserte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 11.77 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2026 4,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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