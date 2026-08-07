TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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07.08.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von TRATON gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 39,18 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 39,18 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'456 Punkten steht. In der Spitze büsste die TRATON-Aktie bis auf 38,94 EUR ein. Mit einem Wert von 39,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6'129 TRATON-Aktien den Besitzer.
Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 5,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 51,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 11.77 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können TRATON-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,81 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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