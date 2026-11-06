TRATON Aktie News: TRATON verbilligt sich am Vormittag

Die TRATON-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 32,96 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'474 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 32,68 EUR. Bei 33,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 8'649 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 27,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 21,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,34 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 28.10.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.33 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.42 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte TRATON am 09.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren

Die Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Oktober 2026

TRATON-Aktie im Minus: VW-Truckholding schneidet wie erwartet ab - Orders legen deutlich zu