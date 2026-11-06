TRATON Aktie News: TRATON am Freitagmittag nahe Nulllinie

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der TRATON-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,96 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'509 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die TRATON-Aktie sogar auf 34,52 EUR. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,68 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 33,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32'772 TRATON-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 41,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 27,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 19,96 Prozent wieder erreichen.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,34 EUR je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 äusserte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 09.03.2027 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,58 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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