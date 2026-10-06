TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag behauptet

Die TRATON-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 30'482 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die TRATON-Aktie bei 33,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die TRATON-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,32 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 3'502 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 41,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 23,15 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (25,78 EUR). Mit einem Kursverlust von 23,27 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 23.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,12 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 4,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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