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06.10.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von TRATON. Zuletzt sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 33,88 EUR zu.

TRATON
31.70 CHF 1.40%
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Um 16:28 Uhr sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 33,88 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'563 Punkten tendiert. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,06 EUR aus. Bei 33,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48'968 Stück gehandelt.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,78 EUR am 18.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 23,91 Prozent Luft nach unten.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.77 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte TRATON möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 4,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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