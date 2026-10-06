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06.10.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON reagiert am Mittag positiv

TRATON Aktie News: TRATON reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 33,82 EUR.

TRATON
31.71 CHF 1.44%
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Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 33,82 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'673 Punkten liegt. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,32 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23'665 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 41,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,77 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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