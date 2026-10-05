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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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05.10.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON macht am Montagvormittag Boden gut

TRATON Aktie News: TRATON macht am Montagvormittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TRATON. Zuletzt sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 34,20 EUR zu.

TRATON
31.85 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 34,20 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'484 Punkten tendiert. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'762 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 20,99 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 24,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11.77 Mrd. EUR gegenüber 11.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 4,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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