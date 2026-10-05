TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Nachmittag südwärts

Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 33,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'462 Punkten steht. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,44 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 34,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48'457 TRATON-Aktien.

Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,15 Prozent hinzugewinnen. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 23,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,32 EUR je TRATON-Aktie. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.77 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.30 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 28.10.2027 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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