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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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05.10.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag billiger

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TRATON. Zuletzt fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 33,98 EUR ab.

TRATON
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Die TRATON-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 33,98 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'390 Punkten steht. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 33,70 EUR. Mit einem Wert von 34,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 32'893 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 17,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Abschläge von 24,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 vorlegen. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2026 4,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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