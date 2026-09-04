TRATON Aktie News: TRATON am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Kaum Ausschläge verzeichnete die TRATON-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 37,48 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 32'351 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die TRATON-Aktie bei 37,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 37,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,82 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 7'439 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 9,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 45,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,30 EUR je TRATON-Aktie. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 11.77 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,83 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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