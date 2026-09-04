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04.09.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag im Aufwind

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 37,96 EUR nach oben.

TRATON
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Um 16:28 Uhr sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 37,96 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'472 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 38,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,82 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62'230 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 8,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Mit Abgaben von 32,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,30 EUR, nach 0,930 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 11.30 Mrd. EUR eingefahren.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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