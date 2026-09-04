TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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04.09.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Freitagmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TRATON. Zuletzt sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 37,64 EUR zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 37,64 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'403 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 37,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30'196 TRATON-Aktien.
Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,94 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.
TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,42 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent auf 11.77 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,83 EUR je TRATON-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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