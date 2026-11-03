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03.11.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TRATON-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 31,82 EUR abwärts.
Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 31,82 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'538 Punkten steht. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 31,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2'458 TRATON-Aktien umgesetzt.
Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 30,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 26,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,21 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,930 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,34 EUR. TRATON liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 11.33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.42 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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