|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittag an Boden
Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 32,24 EUR zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 32,24 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'730 Punkten liegt. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,26 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'126 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,98 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 16,32 Prozent sinken.
Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,34 EUR je TRATON-Aktie. TRATON liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,34 EUR, nach 0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.33 Mrd. EUR – ein Plus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 10.42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,58 EUR je TRATON-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
Die Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Oktober 2026
TRATON-Aktie im Minus: VW-Truckholding schneidet wie erwartet ab - Orders legen deutlich zu
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu TRATON
|
09:29
|TRATON Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von TRATON (finanzen.ch)
|
03.11.26
|TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
03.11.26
|TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Die Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Oktober 2026 (finanzen.net)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
28.10.26
|TRATON-Aktie im Minus: VW-Truckholding schneidet wie erwartet ab - Orders legen deutlich zu (AWP)
|
28.10.26
|VW-Truckholding Traton steigert Aufträge weniger als gedacht (AWP)
Analysen zu TRATON
|03.11.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex zulegt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.