TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittag an Boden

Um 12:28 Uhr ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 32,24 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'730 Punkten liegt. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,26 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'126 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,98 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 16,32 Prozent sinken.

Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,34 EUR je TRATON-Aktie. TRATON liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,34 EUR, nach 0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.33 Mrd. EUR – ein Plus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 10.42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,58 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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