TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Donnerstagnachmittag ins Plus

Das Papier von TRATON konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 37,24 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'129 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die TRATON-Aktie bei 37,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 75'658 TRATON-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. 11,12 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (25,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,77 Prozent.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.77 Mrd. EUR – ein Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 4,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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