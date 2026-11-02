TRATON Aktie News: Anleger greifen bei TRATON am Vormittag zu

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 32,00 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'493 Punkten steht. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,12 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14'265 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Mit einem Zuwachs von 29,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,35 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 0,65 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11.33 Mrd. EUR gegenüber 10.42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 5,59 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Die Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Oktober 2026

TRATON-Aktie im Minus: VW-Truckholding schneidet wie erwartet ab - Orders legen deutlich zu

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen