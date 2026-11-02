TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Nachmittag fester

Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 32,04 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'840 Punkten notiert. In der Spitze gewann die TRATON-Aktie bis auf 32,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,88 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 39'497 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 41,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 29,15 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,79 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,35 EUR je TRATON-Aktie. Am 28.10.2026 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 10.42 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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