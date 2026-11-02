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02.11.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag höher

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag höher

Die Aktie von TRATON zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 32,00 EUR.

TRATON
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Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 32,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'675 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 32,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 22'504 Stück.

Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (26,98 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 28.10.2026. Es stand ein EPS von 3,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.33 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte TRATON am 09.03.2027 präsentieren.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Die Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Oktober 2026

TRATON-Aktie im Minus: VW-Truckholding schneidet wie erwartet ab - Orders legen deutlich zu

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen


Bildquelle: TRATON GROUP
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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29.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
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28.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.49 SGB0YU
Short 15’701.50 13.97 SEB6CU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’739.82 02.11.2026 13:57:38
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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