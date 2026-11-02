TRATON Aktie News: TRATON am Mittag höher

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 32,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'675 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 32,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 22'504 Stück.

Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (26,98 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 28.10.2026. Es stand ein EPS von 3,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.33 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte TRATON am 09.03.2027 präsentieren.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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