TRATON Aktie News: TRATON gibt am Freitagmittag ab

Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 34,26 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'458 Punkten realisiert. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,26 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31'315 TRATON-Aktien.

Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,78 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 0,930 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 11.77 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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