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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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02.09.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochvormittag mit Abschlägen

TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TRATON. Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 37,42 EUR.

TRATON
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Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 37,42 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'931 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 37,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 923 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Abschläge von 31,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,30 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 4,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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