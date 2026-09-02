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02.09.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON fällt am Mittwochmittag

TRATON Aktie News: TRATON fällt am Mittwochmittag

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 37,18 EUR.

TRATON
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 37,18 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'739 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 37,06 EUR. Bei 37,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9'868 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 30,66 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,30 EUR. Am 23.07.2026 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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