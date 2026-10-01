TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag im Minusbereich

Um 09:28 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 34,76 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'640 Punkten notiert. Die TRATON-Aktie sank bis auf 34,54 EUR. Bei 34,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'839 Stück gehandelt.

Bei 41,38 EUR markierte der Titel am 03.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 16,00 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 25,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,31 EUR belaufen. Am 23.07.2026 äusserte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 4,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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