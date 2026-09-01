TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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01.09.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Dienstagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 38,24 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 38,24 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'600 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der TRATON-Aktie ging bis auf 38,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'086 TRATON-Aktien umgesetzt.
Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.
TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 4,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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