TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 37,96 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'174 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 37,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27'481 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,01 Prozent hinzugewinnen. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,09 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 0,930 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 23.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 4,86 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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