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Jahresziele erhöht 23.07.2026 11:44:00

TRATON-Aktie im Plus: Erholung wichtiger Märkte treibt Auftragseingang und Profitabilität

TRATON-Aktie im Plus: Erholung wichtiger Märkte treibt Auftragseingang und Profitabilität

Die TRATON Group hat im ersten Halbjahr 2026 ihre Profitabilität weiter verbessert und dank einer spürbaren Erholung in wichtigen Märkten einen kräftigen Anstieg beim Auftragseingang verbucht.

Volkswagen
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Während der Absatz leicht nachgab, hielt der Nutzfahrzeughersteller seinen Umsatz auf Vorjahresniveau. Angesichts der soliden operativen Entwicklung und eines aufwärtsgerichteten Trends im zweiten Quartal konkretisierte das Management die Jahresprognose auf den oberen Bereich der bisherigen Bandbreiten.

In den ersten sechs Monaten kletterte der Auftragseingang laut Mitteilung um 30 Prozent auf 181.944 Fahrzeuge, angetrieben von starken Zuwächsen in Nordamerika, Südamerika und der Region Asien-Pazifik sowie von Nachholeffekten aus dem Vorjahr. Der Konzernumsatz stagnierte bei rund 22 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 12 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro, was die bereinigte operative Rendite von 6,3 auf 7,0 Prozent hievte.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet TRATON nun mit einem Wachstum von Absatz und Umsatz zwischen 0 und 7 Prozent. Die bereinigte operative Rendite der Gruppe wird in einer eingegrenzten Spanne von 6,3 bis 7,3 Prozent erwartet. Bisher lag die Bandbreite bei minus 5 bis plus 7 Prozent beim Absatz und Umsatz sowie 5,3 bis 7,3 Prozent bei der Marge.

TRATON hatte bereits Mitte Juli überraschend gute Eckzahlen für die abgelaufenen drei Monate genannt.

Im XETRA-Handel gewinnt die TRATON-Aktie zeitweise kräftige 7,62 Prozent auf 39,26 Euro.

Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschliessend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.

DOW JONES

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Bildquelle: TRATON GROUP
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