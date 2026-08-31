TRATON-Aktie: Experten empfehlen TRATON im August mehrheitlich zu halten

Die TRATON-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von TRATON mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,95 EUR beziffert, während der aktuelle TRATON-Kurs an der Börse XETRA bei 38,42 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 41,00 EUR 6,72 28.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 36,90 EUR -3,96 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch