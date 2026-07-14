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Bücher geöffnet 14.07.2026 12:37:00

TRATON-Aktie dennoch schwächer: Q2-Zahlen fallen deutlich besser aus als erwartet

TRATON-Aktie dennoch schwächer: Q2-Zahlen fallen deutlich besser aus als erwartet

Die Nutzfahrzeugholding TRATON hat im zweiten Quartal operativ deutlich besser abgeschnitten als am Markt erwartet.

TRATON
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Dies war in erster Linie der Marke International Motors (ehemals Navistar) zu verdanken. Diese verbuchte zusätzliche zollbezogene Forderungen, die keinen Einfluss auf den Cashflow hatten, wie die TRATON Group mitteilte.

Nach vorläufigen Zahlen lag das bereinigte operative Konzernergebnis bei 957 Millionen Euro, was einer bereinigten operativen Rendite von 8,1 Prozent entspricht. Analysten hatten der Mitteilung zufolge im Konsens nur 763 Millionen Euro bei einer Marge von 6,6 Prozent erwartet. International Motors erzielte ein bereinigtes operatives Ergebnis von 115 Millionen Euro und eine Marge von 5,6 Prozent. Hier hatten die Analysten für das Quartal mit einem Verlust von 21 Millionen Euro und eine Marge von minus 1,0 Prozent kalkuliert.

Aufgrund des üblichen saisonalen Verlaufs, bei dem für die zweite Jahreshälfte ein stärkerer Beitrag erwartet werde, lag der Netto-Cashflow bei TRATON Operations mit minus 18 Millionen im zweiten Quartal 2026 nach vorläufigen Zahlen unter den Markterwartungen von plus 283, teilte TRATON weiter mit.

Die TRATON-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 34,50 Euro.

DJG/sha

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Long 10.9259 19.03.2027 157791375
Long 132.1537 19.03.2027 157053374
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 6.5555 11.53 157976418
Long 10.7468 5.33 155497953
Long 20.649 1.18 157882358
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5229 12.83 157780556
Short 11.9191 6.39 158050260
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 8.59 137285321
Long 8 -11.66 143802915
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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07.07.26 TRATON Equal Weight Barclays Capital
07.07.26 TRATON Buy UBS AG
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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