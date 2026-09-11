TRANZAS,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TRANZAS,Inc Registered stellte am 10.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.290 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 94.3 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 105.0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch