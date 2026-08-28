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28.08.2026 06:37:00
Transwarp Technology (Shanghai) A präsentierte Quartalsergebnisse
Transwarp Technology (Shanghai) A gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Transwarp Technology (Shanghai) A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.47 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.490 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 92.4 Millionen CNY gegenüber 88.2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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