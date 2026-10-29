TransUnion präsentierte Quartalsergebnisse

TransUnion hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

TransUnion hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.490 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1.31 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch