TransUnion Aktie 13331323 / US89400J1079
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14.10.2026 19:55:02
TransUnion Combines Bankrate's Marketplace With Credit Data
(RTTNews) - On Wednesday, TransUnion (TRU) introduced a service to help Americans find personalized credit offers by combining Bankrate's lender marketplace, TransUnion's credit data and Monevo's offer-matching technology.
Building on its decade-long partnership with Bankrate, TransUnion's new service provides consumers with personalized credit offers while helping lenders and publishers reach relevant customers. The service is available through TransUnion Credit Essentials, a free credit app and website.
On the NYSE, the shares were trading 1.13 percent down at $66.73.
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
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