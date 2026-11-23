TransuiteOrg hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

TransuiteOrg vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.960 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 0.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch