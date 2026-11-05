Transrail Lighting präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Transrail Lighting hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.74 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Transrail Lighting ein EPS von 6.78 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 20.56 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 31.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch