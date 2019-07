Transportez vert : un nouveau programme pour stimuler la transition énergétique du secteur du transport

QUÉBEC, le 19 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec est fier d'annoncer le lancement d'un nouveau programme pour stimuler la transition énergétique du secteur des transports, notamment celui des marchandises, qui est une plaque tournante de l'économie du Québec. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le nouveau programme Transportez vert offre de l'aide financière pour accompagner, soutenir et former les entreprises, les organismes et les municipalités qui utilisent un parc de véhicules routiers dans la réduction de leur consommation de carburant et leurs émissions de GES, tout en augmentant leur efficacité énergétique. Les gestionnaires de parcs de véhicules pourront par exemple recevoir jusqu'à 100 000 $ pour de l'accompagnement en gestion de l'énergie, jusqu'à 200 000 $ pour l'acquisition de certaines technologies et jusqu'à 30 000 $ pour de la formation en écoconduite pour leurs conducteurs. De la même façon, une entreprise pourrait recevoir de l'aide pour la conversion énergétique d'un de ses véhicules, tels qu'une camionnette ou un autobus scolaire.

Ce nouveau programme sera administré par Transition énergétique Québec et vient bonifier l'offre actuelle du programme Écocamionnage, administré par le ministère des Transports.

Citations :

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement vient combler un besoin du milieu tout en poursuivant sa volonté d'électrifier l'économie. En effet, le programme Transportez vert permettra aux propriétaires de parcs de véhicules routiers de bénéficier de solutions concrètes et de faire progresser la transition énergétique dans le secteur des transports. Pour nous, il est important non seulement de mettre en place des mesures incitatives financières, mais également de soutenir ce mouvement. Au Québec, nous avons la chance de pouvoir compter sur une expertise reconnue en matière d'efficacité énergétique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Dans un contexte où nous souhaitons que les émissions de gaz à effet de serre décroissent de manière tangible afin de faire face aux changements climatiques, une annonce comme celle d'aujourd'hui démontre la volonté du gouvernement de poser les gestes nécessaires. »

Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Le programme Transportez vert améliore l'offre de service pour la clientèle d'affaires en matière de transport, qui représente un secteur où le potentiel de gains en réduction des émissions de GES et en amélioration de l'efficacité énergétique est considérable. Nous nous sommes inspirés des meilleures pratiques dans le monde pour faire en sorte que la transition énergétique de ce secteur lui soit des plus profitables. »

Johanne Gélinas, présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec

Faits saillants :

Transition énergétique Québec a pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ainsi que de coordonner la mise en œuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement.

À titre d'exemple, les parcs de véhicules lourds constitués notamment de camions ou d'autobus ainsi que les parcs de véhicules légers constitués entre autres de camionnettes, qui sont la propriété d'entreprises, de municipalités et de certains organismes publics, seront admissibles au programme Transportez vert.

Liens connexes :

Pour en connaître davantage sur le programme Transportez vert, consultez le https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/transport/programmes/transportez-vert

Pour en savoir davantage sur Transition énergétique Québec, consultez le www.transitionenergetique.gouv.qc.ca

Suivez Transition énergétique Québec sur :

facebook.com/TransitionEnergetiqueQuebec/

twitter.com/TransitionTEQ

linkedin.com/company/11320564

SOURCE Transition énergétique Québec