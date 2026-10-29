Transport: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Transport präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15.08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14.69 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transport in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.88 Milliarden INR im Vergleich zu 12.05 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch